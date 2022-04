Sono vicine in polemica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in polemica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Significato/Curiosita : Sono vicine in polemica

La querelle des anciens et des modernes (polemica degli antichi e dei moderni) è una polemica nata nell'académie française che agitò l'ambiente letterario...

Giapponese "office lady" ol – codice vettore iata di olt ol – codice iso 3166-2:cz della regione di olomouc (repubblica ceca) ol – codice iso 3166-2:fi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con sono; vicine; polemica; Lo sono anche ulna e radio; sono pari in mille; Possono essere tonde, quadre e graffe; sono detratte dallo stipendio; Il carciofo le ha vicine ; Sono vicine nel bouquet; Sono vicine in prisma; Sono vicine nel trekking; Discussione polemica ; Una discussione polemica ; Creare confusione e polemica ; Violenta polemica ... ronzante e pungente; Cerca nelle Definizioni