Lo sono gamberi, granchi e aragoste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gamberi, granchi e aragoste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CROSTACEI

Significato/Curiosita : Lo sono gamberi, granchi e aragoste

Chiamata popolarmente "gambero barbuto" o "gambero imperiale"). i gamberi si distinguono a prima vista dai granchi, che sono pure crostacei decapodi...

Che il gruppo dei crostacei è parafiletico e comprende tutti gli animali nel clade pancrustacea tranne gli esapodi. alcuni crostacei sono dunque più vicini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

