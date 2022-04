Lo sono anche ulna e radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono anche ulna e radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSA

Significato/Curiosita : Lo sono anche ulna e radio

L'ulna o cubito è un osso lungo dell'avambraccio di forma prismatica, situato medialmente, parallelo al radio in posizione anatomica. l'ulna si articola...

Disambiguazione – "ossa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ossa (disambigua). un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

