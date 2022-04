Saluto galante che esprime devozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saluto galante che esprime devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BACIAMANO

Significato/Curiosita : Saluto galante che esprime devozione

Mezo tondo era li xii signi, con certi lumi dentro del vedro, che facevano un galante et bel vedere: nel qual paradiso era molti canti et soni molto...

Il baciamano è un gesto di cortesia, correttezza, rispetto, ammirazione o anche devozione di una persona verso un'altra. il rito del baciamano ha inizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

