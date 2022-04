Renato Guttuso dipinse quelli di Togliatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Renato Guttuso dipinse quelli di Togliatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FUNERALI

Significato/Curiosita : Renato guttuso dipinse quelli di togliatti

renato guttuso, all'anagrafe aldo renato guttuso (bagheria, 26 dicembre 1911 – roma, 18 gennaio 1987), è stato un pittore e politico italiano, impropriamente...

Citazioni sul funerale wikizionario contiene il lemma di dizionario «funerale» wikimedia commons contiene immagini o altri file sui funerali i funerali civili... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con renato; guttuso; dipinse; quelli; togliatti; Sfrenato ballo da tabarin; Lombardi come renato Pozzetto ed Enzo Jannacci; renato che canta Mi vendo; Divertimento assai sfrenato e rumoroso; Il mercato di Palermo in un famoso dipinto di guttuso ; Iniziali di guttuso ; Omaggio a Morandi, in un quadro di guttuso ; Il guttuso pittore; dipinse L ingresso di Cristo a Bruxelles; Raffaello dipinse il suo trionfo in un affresco; dipinse la Madonna del sacco; Le dipinse Millet; quelli gastrici non sono di frutta; quelli di morto sono dolci; quelli a castello sono sovrapposti; quelli domiciliari sono una detenzione in casa; Un noto soprannome di Palmiro togliatti ; togliatti e Berlinguer lo furono del PCI; Il togliatti che fu a capo del Partito Comunista; Iniziali di togliatti ; Cerca nelle Definizioni