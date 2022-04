Quelli da tavolo hanno spesso dadi e pedine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli da tavolo hanno spesso dadi e pedine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIOCHI

Significato/Curiosita : Quelli da tavolo hanno spesso dadi e pedine

Backgammon, in italiano tavola reale o tric-trac, è un gioco da tavolo per due giocatori. ciascun giocatore possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli...

Obiettivi e regole rigorosamente definite (come nel caso dei giochi di società o dei giochi da tavolo). dal punto di vista sociale, il gioco è visto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con quelli; tavolo; hanno; spesso; dadi; pedine; Renato Guttuso dipinse quelli di Togliatti; quelli gastrici non sono di frutta; quelli di morto sono dolci; quelli a castello sono sovrapposti; Le monete messe sul tavolo verde; Cinguettano al tavolo verde; Margini del fiume e del tavolo da biliardo; La variante italiana del gioco da tavolo Scrabble; hanno sei facce uguali; Fanno ridere e hanno il naso rosso; Le hanno ostriche e vongole; Pettegolezzi che non hanno alcun costrutto; Lavorano spesso la creta; Una costruzione spesso dotata di merli; spesso si può accoppiare al dilettevole; spesso finisce spennata; Un sale dei dadi da brodo; Sono uguali nei dadi ; Gli antichi lo usavano per un gioco simile ai dadi ; Palmipede che ricorda un gioco con i dadi ; Hanno caselle bianche e nere su cui si muovono 24 pedine ; Mangiano le pedine ; Gioco di pedine ; Mangia le pedine ; Cerca nelle Definizioni