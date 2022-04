C è quella parlamentare... o di gregge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella parlamentare... o di gregge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMUNITÀ

Significato/Curiosita : C e quella parlamentare... o di gregge

Comandante partigiano, ne fu il presidente, l'ex parlamentare dc agostino greggi, che ne fu il segretario, e il generale giulio cesare graziani. ripetendo...

Wikiquote contiene citazioni sull'immunità immunita, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) immunità, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

quella popolare siede in Corte d Assise; quella alimentare causa prurito, gonfiore e nausea; quella pituitaria è detta anche ipofisi; Una era quella cumana; Un parlamentare abbrev; Ente di controllo parlamentare sui servizi segreti; Un repentino cambio di maggioranza parlamentare ; Un provino... parlamentare !; Ha cura del gregge ; Un membro del gregge ; I maschi nel gregge ; Dal gregge , in un'opera di Damien Hirst;