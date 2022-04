Prodotto a partire da una materia prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto a partire da una materia prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANUFATTO

Significato/Curiosita : Prodotto a partire da una materia prima

Comuni sono sintetici prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio, ma vi sono anche materie plastiche sviluppate partendo da altre fonti. la iupac...

Cognitiva, i manufatti sono oggetti prima cognitivi, poi realizzati concretamente. dal punto di vista etnografico e archeologico, un manufatto ancestrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con prodotto; partire; materia; prima; Un prodotto di tosatura; Suono prodotto dal legno che brucia; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; prodotto caratteristico; Si dice che partire lo sia un po ; Fa partire l apparecchio all ora voluta; Far partire una nave appena costruita; Fa partire i treni; materia le che in Italia è stato vietato; Un materia le come la stoppa; materia prima per bozzetti plastici; Apparecchio che regola l afflusso dei materia li occorrenti; Beffate dopo la prima ; prima di Karle Carl; Rifatto dopo la prima ; Inizio di prima vera; Cerca nelle Definizioni