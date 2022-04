Presidente della Repubblica turco eletto nel 2014 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presidente della Repubblica turco eletto nel 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERDOGAN

Significato/Curiosita : Presidente della repubblica turco eletto nel 2014

14 febbraio: il presidente del consiglio italiano, enrico letta, rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della repubblica, giorgio napolitano...

Disambiguazione – "erdogan" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi erdogan (disambigua). recep tayyip erdogan (afi: [e'dep tj'jip 'ædon]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

