Pietra grigio scuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra grigio scuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARDESIA

Significato/Curiosita : Pietra grigio scuro

Pregiati n1) al grigio scuro (n4). da n5 a n6 - opale grigio o scuro ( dark opal) presenta il gioco di colori su uno sfondo scuro o grigio. a volte questa...

Stai cercando il colore che trae il nome da questa roccia, vedi ardesia (colore). l'ardèsia (detta anche pietra di lavagna) è una roccia metamorfica di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con pietra; grigio; scuro; Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra ; pietra nera lucida di origine vulcanica; pietra preziosa di color giallo; È contigua a pietra Ligure; Quand è coperto, è grigio ; L undici dei grigio rossi; Sinonimo di grigio ; In Svizzera c è anche quello dei grigio ni; Molto scuro di capelli; Astruso, oscuro ; Non tenuta alloscuro ; Materiale organico molto viscoso e scuro ; Cerca nelle Definizioni