Piccola sfoglia salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola sfoglia salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRECKER

Significato/Curiosita : Piccola sfoglia salata

Prevedono l'uso della pasta sfoglia o pasta brisée, e della ricotta vaccina nell'impasto. derivano dall'erbazzone le chizze salate, diffuse nel reggiano, e...

