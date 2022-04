Piante come gli abeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante come gli abeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONIFERE

Significato/Curiosita : Piante come gli abeti

L'abete bianco li ha esclusivamente orizzontali. l'abete rosso (come tutti i pecci e gli abeti) si distingue dal pino silvestre e dal larice – con i quali...

Paleozoico alle ere mesozoiche. le conifere fossili includono molte forme differenti, le più nettamente distinte sono alcune conifere erbacee senza un fusto legnoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con piante; come; abeti; Linea di piante o alberi coltivati; piante gigliacee; La forza vitale di piante e animali; Motivi decorativi somiglianti a piante o vegetali; Diventare adulti... come frutti; Canta come foglie; Luogo di incontro come un bar; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; Alberi sempreverdi come pini e abeti ; II... preludio alfabeti co; È alfabeti co per l appello; Il preludio alfabeti co;