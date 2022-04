Se la perdono le ruote, l auto sbanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se la perdono le ruote, l auto sbanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADERENZA

Significato/Curiosita : Se la perdono le ruote, l auto sbanda

Posteriore, se il pilota apre l'acceleratore troppo bruscamente, l'auto va in violento sovrasterzo e se il pilota non lo controlla, sbanda e va in testacoda...

Un'elevata aderenza, gli organi di tenuta come i paraoli sono aderenti all'oggetto che ruota o scorre su o dentro di loro. molto spesso si parla di aderenza riguardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con perdono; ruote; auto; sbanda; Non perdono di vista i vip; Si perdono ... arrabbiandosi; Pietà, perdono ; Cavalli che perdono sempre; Comprende le ruote posteriori dell auto; Ha quattro ruote ... nei supermercati; Usa le ruote solo per dei brevi tratti; Viaggia su due ruote ; Controlla i diritti d auto re; Un auto rità intellettuale; John Dickson, auto re statunitense di polizieschi; Pubblico registro auto mnobilistico sigla; Pericolosa sbanda ta; sbanda re lateralmente in auto; È causa di sbanda mento; sbanda re lateralmente; Cerca nelle Definizioni