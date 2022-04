Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCIAMPO

Significato/Curiosita : Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere

La conduttrice rivela che il premio in palio e via alla sfida, in un percorso a ostacoli fatto di concentrazione, equilibrio e forza. i rafinados portano...

"pietra di inciampo" è mutuata dalla bibbia e dall'epistola ai romani di paolo di tarso (9,33): "ecco, io metto in sion un sasso d'inciampo e una pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con ostacolo; perdere; equilibrio; cadere; Un ostacolo all ippodromo; Se trova un ostacolo si infrange; Un ostacolo da ippodromo; Evitare l ostacolo ; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; Fa perdere il lume degli occhi; perdere , non trovare più; Infiammazioni che possono far perdere la voce; equilibrio visivo fra due metà; In equilibrio , non traballante; Un... po di equilibrio ; Alterare l equilibrio ecologico; cadere a terra perdendo i sensi; cadere ... nel tranello; cadere in errore; Destinato a cadere ; Cerca nelle Definizioni