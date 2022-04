L organizzazione contro la fame nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzazione contro la fame nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAO

Significato/Curiosita : L organizzazione contro la fame nel mondo

Di "acf international". l'organizzazione, nata in francia, è oggi leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione nel mondo: aiuta i bambini malnutriti...

Altri significati, vedi fao (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla fao (dall'inglese food and... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altri significati, vedi fao (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla fao (dall'inglese food and... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con organizzazione; contro; fame; mondo; organizzazione delle Nazioni Unite; Presiede all organizzazione delle Olimpiadi; organizzazione palestinese; organizzazione politica; L incontro fra due strade; Azione fatta contro voglia: mio __; contro lla i diritti d autore; Le guerre di Roma contro i Cartaginesi; Soffrire... la fame ; Che non hanno più fame ; L istituzione dell ONU che combatte la fame ; Una fame lica belva; Certe agenzie turistiche la propongono intorno al mondo ; Ispirato a un mondo di alieni; Il favoloso mondo di noto film francese; Colui che deve venire al mondo ;