Nascondono il retro del palco a teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nascondono il retro del palco a teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUINTE

Significato/Curiosita : Nascondono il retro del palco a teatro

Dell'artista ireneo janni. il teatro, dal tipico impianto neoclassico, con tre ordini di palchi, costituisce un esempio di teatro all'italiana. palazzo di...

Sceniche; quasi sempre a ogni coppia di quinte corrisponde un "cielo" o "aria" o soffitto. dietro le quinte, che mostrano al pubblico l'ambiente scenografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con nascondono; retro; palco; teatro; Li nascondono le esche; Li nascondono le foglie; Giocatori che nascondono le carte; nascondono ciò che sanno; retro cessa; Gli si grida Vade retro ; Firma messa sul retro degli assegni; Sono uguali nel retro ; L insieme di quinte e fondali sul palco teatrale; Illuminano il palco scenico; Parte anteriore del palco in teatro; Il palco per l impiccagione; Avvicina... gli attori a teatro ; Il teatro in cui si tiene il Festival di Sanremo; Il posto più economico a teatro ; teatro senza soffitto; Cerca nelle Definizioni