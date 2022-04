Muscolo addominale della respirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muscolo addominale della respirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIAFRAMMA

Significato/Curiosita : Muscolo addominale della respirazione

Inserisce nella linea alba dietro il muscolo retto addominale. il muscolo retto dell'addome è lungo e piatto. il muscolo è attraversato da tre bande fibrose...

Il diaframma o diaframma toracico è un muscolo impari, cupoliforme e laminare che separa la cavità toracica da quella addominale. il diaframma è il più... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con muscolo; addominale; della; respirazione; Se scolpito e muscolo so ricorda una tartaruga; È il muscolo frontale tra spalla e gomito; muscolo dietro la tibia; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; Esame della cavità addominale ; Infammazione di una membrana addominale ; Ingrossamento addominale ; Un sinonimo di addominale ; Il Mu ammar che è stato leader della Libia; Ritorno della palla dopo aver colpito il pavimento; Quello della mente si svolge a Sarzana; Capo di una penisola della Tunisia; Tipo di cura per gli organi della respirazione ; Una via della respirazione ; Relativo a organi della respirazione ; La respirazione prima dell'immersione; Cerca nelle Definizioni