La marca che convalida gli atti pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La marca che convalida gli atti pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DA BOLLO

Significato/Curiosita : La marca che convalida gli atti pubblici

la marca da bollo è un tipo particolare di carta-valori, simile a un francobollo, usato come pagamento per la convalida di atti e documenti pubblici (ad...

Altre definizioni con marca; convalida; atti; pubblici; Celebre marca di evidenziatori colorati; Lo è un Paese come la Norvegia o la Danimarca ; Una marca di tè; Annotate, marca te; Solenne convalida ; convalida d un trattato; Devono essere convalida te dalla pratica; convalida della firma; atti vate, provocate; Contrada senese con patrono San Giovanni Batti sta; Renato Guttuso dipinse quelli di Togliatti ; Con il buono e il catti vo nel film di Sergio Leone; Il manifesto pubblici tario di un film; Stazione d arrivo e partenza dei mezzi pubblici ; Striscia di pubblici tà ordine; La pubblici tà non dichiarata; Cerca nelle Definizioni