La località calabrese famosa per i Bronzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località calabrese famosa per i Bronzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIACE

Significato/Curiosita : La localita calabrese famosa per i bronzi

Assurto agli onori della cronaca per il ritrovamento, nel 1972, di due statue bronzee di epoca greca, oggi note come "bronzi di riace". il territorio è percorso...

I bronzi di riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili al v secolo a.c. pervenute in eccezionale stato di conservazione. le due statue... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

