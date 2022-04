Un liquore usato per fare molti cocktail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore usato per fare molti cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Un liquore usato per fare molti cocktail

Considerato un gin aromatizzato ma un liquore, in quanto dolce e con una gradazione alcolica inferiore, solitamente intorno ai 28%. il gin viene usato per la preparazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Cottura con liquore che si infiamma fra; Arbusti con le cui bacche si aromatizza un liquore ; Il tipico liquore di Zara; Un liquore incolore; È usato come disinfettante nelle piscine; Velivolo usato in operazioni antincendio; Campo di gara usato per gli sport a motore; Idrocarburo usato come combustibile; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Quel che piace fare ai pigri; Si usa per fare il ragù: carne __; Si acquisisce a forza di fare ; Vi si servono molti caffè; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; Ispirò molti film dell ultimo dopoguerra; molti la usano per muoversi in città; Si mette in molti cocktail ; Il cocktail con succo d arancia e prosecco; cocktail a base di vodka; La si usa a gocce nei cocktail ;