Grandi e antiche navi da guerra - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GALEONI

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film del 1959 diretto da mario monicelli, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu...

Un galeone portoghese solitamente aveva una stazza di circa 500 t, ma esistevano galeoni anche di 2.000 o più tonnellate, come i cosiddetti galeoni di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con grandi; antiche; navi; guerra; grandi scalini allo stadio; __ Lendl, fra i grandi tennisti; grandi cucchiai da cucina; Vi si reca la massaia per fare grandi provviste; Comandavano le antiche legioni romane; La scienza che studia le antiche scritture; antiche fiaccole nuziali; Una spettacolare serie di antiche statue cinesi; navi gano in mare con un teschio per bandiera; È ampia nelle navi mercantili; L Amerigo navi gatore fiorentino; Il più navi gato tra gli uomini; Il poema che canta la guerra di Troia; Si impegnò nella guerra peloponnesiaca; Ispirò molti film dell ultimo dopoguerra ; Sposò la bella che fu causa della guerra di Troia; Cerca nelle Definizioni