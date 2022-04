Diventare adulti... come frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diventare adulti... come frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MATURARE

Significato/Curiosita : Diventare adulti... come frutti

Tutti (i frutti)" e una turnazione del ruolo di lupo, non su base casuale, ma come penitenza. non richiede normalmente la presenza di un adulto, comunque...

Pasta semidura ma friabile, bianchissimo e piuttosto salato (rimane a maturare in salamoia per un periodo che varia da due a tre mesi in una temperatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con diventare; adulti; come; frutti; diventare arido; Può diventare ceramica; Può diventare lungo un palmo; Può diventare ... scatole; Girini... adulti ; Bovini adulti ; Come adulti che si vestono da ragazzi; adulti per mentalità; Piante come gli abeti; Canta come foglie; Luogo di incontro come un bar; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; Dà frutti asprigni; Si spremono da molti frutti ; frutti buoni con il prosciutto; frutti a quattro spicchi; Cerca nelle Definizioni