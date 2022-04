Contrada senese con patrono San Giovanni Battista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrada senese con patrono San Giovanni Battista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEOCORNO

Significato/Curiosita : Contrada senese con patrono san giovanni battista

Prima festa dedicata al patrono della contrada venne celebrata nella chiesa già nel 1682. la "festa titolare" della contrada della tartuca viene celebrata...

Disambiguazione – "leocorno" rimanda qui. se stai cercando la contrada di siena, vedi contrada del leocorno. l'unicorno (in antico anche liocorno, leocorno e lunicorno)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

