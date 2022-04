Con le mele in una natura morta di Cézanne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le mele in una natura morta di Cézanne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARANCE

Significato/Curiosita : Con le mele in una natura morta di cezanne

natura morta con mele e arance è un dipinto a olio su tela (74x93 cm) realizzato nel 1899 dal pittore paul cézanne. è conservato nel musée d'orsay di...

Realtà le arance coltivate appartengono tutte al gruppo "navel" (cioè arance ombelicate)[senza fonte]. a questo gruppo, oltre all'arancia suddetta, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con mele; natura; morta; cézanne; L acquavite che si ottiene dalle mele ; Dolce alle mele d origine austriaca Ted; Le hanno pere e mele ; Una pregiata varietà di mele ; Essenza soprannatura le; Leggenda con fatti soprannatura li; Lo e il grillo per natura ; Noto cantautore e showman libanese natura lizzato britannico; La regione lombarda con morta ra; Sicuramente morta li; Eterni, immorta li; Rigagnolo d acqua morta ; Sono grandi quelli raffigurati da Paul cézanne ; Il cézanne della pittura; Nota serie di dipinti di cézanne ; Sono grandi in un quadro di Paul cézanne del 1898; Cerca nelle Definizioni