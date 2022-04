Canta Come foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Come foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MALIKA AYANE

Significato/Curiosita : Canta come foglie

Amori dei nostri anni ruggenti vol. 3 (dischi ricordi, erl 203; canta: ultime foglie/quel motivetto che mi piace tanto/bambina innamorata/......) 1959...

malika ayane (milano, 31 gennaio 1984) è una cantautrice e violoncellista italiana. dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con canta; come; foglie; Incanta to, rapito, beato; Il Roberto che canta Luci a San Siro; Gioco di bambini che canta no danzando in cerchio; Li lanciano certi atleti... e i canta nti; Diventare adulti... come frutti; Piante come gli abeti; Luogo di incontro come un bar; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere; foglie tti promemoria; I suoi denti servono per radunare foglie secche; Lo strato di foglie secche che si deposita intorno agli alberi; Cerca nelle Definizioni