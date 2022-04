Antica leva per scagliare le pietre lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica leva per scagliare le pietre lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATAPULTA

Significato/Curiosita : Antica leva per scagliare le pietre lontano

Il lemma di dizionario «catapulta» wikimedia commons contiene immagini o altri file su catapulta (en) catapulta / catapulta (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con antica; leva; scagliare; pietre; lontano; antica dinastia persiana; antica osteria con affittacamere; La forma più antica di una determinata parola; Un antica via romana; Si dice per solleva re qualcosa tutti insieme; Occupa un posto eleva to... nell albero genealogico; Colpo rileva nte che danneggia le finanze personali; Due località liguri, una a leva nte e l altra a ponente; Lo può scagliare soltanto il Papa; Armi per scagliare frecce; scagliare pietre roventi; scagliare ingiurie; pietre preziose iridescenti; Collezione di pietre dure incise; Milena che ha scritto il romanzo Mal di pietre ; Antica cava di pietre ; Più è alto e più è lontano ; Difetto di una corretta vista da lontano ; Accessorio per vedere lontano ; Il pianeta più lontano dal sole... nel Lazio; Cerca nelle Definizioni