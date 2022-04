Antica dinastia persiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica dinastia persiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SASANIDI

Di origine persiana. i persiani erano un popolo di guerrieri e con le guerre erano riusciti a conquistare vastissimi territori. i persiani rispettarono...

Incursioni nel territorio sasanide. anni di guerra continua avevano indebolito sia i bizantini sia i sasanidi. i sasanidi vennero indeboliti anche da...

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022