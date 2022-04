Alimento vegetale per il bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimento vegetale per il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FORAGGIO

Significato/Curiosita : Alimento vegetale per il bestiame

Pianta è coltivata per i suoi semi, consumata come alimento o utilizzata come alimento per il bestiame. il termine designa anche il seme della pianta,...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «foraggio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su foraggio foraggio, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con alimento; vegetale; bestiame; Data entro cui mangiare un alimento ; L alimento preferito dalle balene; L alimento della balena; alimento liquido; vegetale da casa, in vaso; Una lanngine vegetale per imbottiture; Piccolo vegetale o mappa della città; Una miniatura... vegetale ; I furti di bestiame ; Luogo di riparo del bestiame ; Recinto per il bestiame tipico dell America; Pastura per bestiame ; Cerca nelle Definizioni