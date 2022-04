Aggettivo scritto in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggettivo scritto in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGG

Significato/Curiosita : Aggettivo scritto in breve

O tre terminazioni. gli aggettivi a due terminazioni (maschile e femminile, neutro) sono spesso composti. l'unico aggettivo esistente a tre terminazioni...

Giovanni e giacomo – trio comico italiano agg – codone del codice genetico a cui corrisponde la arginina agg – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con aggettivo; scritto; breve; Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev; aggettivo della maggiore pianura italiana; aggettivo di certi atti; Un aggettivo indefinito; Lo scritto re Pasternak; Lo scritto re Sinclair; Lo scritto re Ottieri; Max, scritto re biografo e amico di Kafka; Andare in breve ; Ricevuta in breve ; Un breve rifiuto; breve filmato... istruttivo; Cerca nelle Definizioni