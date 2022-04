Se è di voce non ha l inchiostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è di voce non ha l inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMBRO

Significato/Curiosita : Se e di voce non ha l inchiostro

Il getto di inchiostro è una tecnologia di stampa che consiste nel proiettare minuscole goccioline di inchiostro sul supporto da stampare. la tipica stampante...

Il timbro è quella particolare qualità del suono che permette di distinguere due suoni con uguale frequenza o altezza. il timbro rappresenta quell'attributo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

