Verbo da batraci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo da batraci.

Soluzione 9 lettere : GRACIDARE

Significato/Curiosita : Verbo da batraci

Ecco ad esempio che l'infinito torna ad essere normalmente usato con il verbo potere: nella calabria settentrionale ci si esprime normalmente sempre con...

Colpì questi ultimi e che più li turbava, fu soprattutto il continuo gracidare delle rane anche all'interno dei loro corpi (midrash). dopo la preghiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

