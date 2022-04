Velivolo usato in operazioni antincendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Velivolo usato in operazioni antincendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANADAIR

Significato/Curiosita : Velivolo usato in operazioni antincendio

Progettati come velivoli antincendio. un altro velivolo forse meno famoso, ma certamente dalle grandi potenzialità che fu utilizzato anche in italia è il...

Metodo per contrastare gli incendi boschivi, vedi lotta aerea antincendio. canadair è stata un'azienda aeronautica civile e militare canadese, sussidiaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

