Vacanza, ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vacanza, ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VILLEGGIATURA

Significato/Curiosita : Vacanza, ferie

Vedi ferie (disambigua). disambiguazione – "vacanza" e "vacanze" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi rispettivamente vacanza (disambigua)...

Cercando il film del 1973 diretto da marco leto, vedi la villeggiatura (film). la villeggiatura è un'opera teatrale in tre atti in prosa di carlo goldoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

