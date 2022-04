È usato come disinfettante nelle piscine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato come disinfettante nelle piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLORO

Significato/Curiosita : E usato come disinfettante nelle piscine

come simclosene, tcca o tcica è un composto chimico usato principalmente come agente clorante per l'acqua delle piscine, ma anche come candeggiante e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cloro (disambigua). il cloro (dal greco , chloròs, «verde pallido») è l'elemento chimico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con usato; come; disinfettante; nelle; piscine; Velivolo usato in operazioni antincendio; Campo di gara usato per gli sport a motore; Idrocarburo usato come combustibile; Causato da lesioni fisiche o psichiche; Si dice buona come l educazione; Carta come la papessa; Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere; come il pane toscano senza sale; Un disinfettante per ferite; disinfettante da piscine; Un gas disinfettante ; Il disinfettante usato in piscina; Genere di raganelle ; Parità di dosi nelle ricette; Chi tende a lasciare tutto nelle mani del destino; Negli acquisti e nelle vendite; Disinfettante da piscine ; Un centro termale turco con delle piscine naturali; Nelle piscine pubbliche va indossata in testa; Una calzatura per piscine ; Cerca nelle Definizioni