Si usano a spicchi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : AGLI

Significato/Curiosita : Si usano a spicchi

Ciascuno. a questi spicchi si dà il nome di "fusi orari", e si assume per convenzione che in tutto il fuso ci sia l'ora del meridiano centrale a esso, quello...

L'accumulatore agli ioni di litio è un tipo di batteria ricaricabile, comunemente utilizzata per l'elettronica portatile, per i veicoli elettrici, in applicazioni...

Altre definizioni con usano; spicchi; I sarti lo usano per fissare prima di cucire; Molti la usano per muoversi in città; Lo usano i dubbiosi; Si usano per tenere legati i cani in passeggiata; spicchi ... di tenda; Frutti a quattro spicchi ; Succosi frutti a spicchi ; Uno spicchi o del pallone da calcio; Cerca nelle Definizioni