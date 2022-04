Una zona più o meno ampia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona più o meno ampia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRITORIO

Significato/Curiosita : Una zona piu o meno ampia

Per zona temperata nella sua accezione più ampia si intende l'area geografica compresa tra i tropici e i circoli polari. (alcuni indicano con tale nome...

Termine territorio deriva dal latino territorium, che a sua volta deriva dal termine territor che significa "possessore della terra". un territorio, quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

