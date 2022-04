Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INTESA

Significato/Curiosita : Una sintonia... come quella della banca sanpaolo

Telefónica 28,1% assicurazioni generali 10,6% mediobanca 10,6% intesa sanpaolo 8,4% sintonia spa membri pirelli-telecom: marco tronchetti provera, carlo buora...

intesa sanpaolo è un istituto bancario italiano attivo dal 1º gennaio 2007, nato dalla fusione tra sanpaolo imi e banca intesa. ha sede legale e amministrativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

