Una nota località turistica della Valtellina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota località turistica della Valtellina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIRANO

Significato/Curiosita : Una nota localita turistica della valtellina

Caterina valfurva è una frazione del comune di valfurva, in valtellina, provincia di sondrio, nota per essere una rinomata località sciistica. il paese...

Suo santuario dedicato alla madonna di tirano, e per essere capolinea della pittoresca linea ferroviaria tirano-sankt moritz (ferrovia del bernina). paese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

