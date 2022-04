Una Diane del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Diane del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KEATON

Significato/Curiosita : Una diane del cinema

diane kruger, nome d'arte di diane heidkrüger (algermissen, 15 luglio 1976), è un'attrice e modella tedesca. nata vicino a hildesheim, nella bassa sassonia...

Buster keaton, conosciuto in italia negli anni venti e trenta come saltarello, pseudonimo di joseph frank keaton (piqua, 4 ottobre 1895 – woodland hills... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con diane; cinema; diane che ha recitato in Io e Annie; La diane di Cuore selvaggio; Le vesti delle donne indiane ; L ampia veste indossata dalle donne indiane ; István, noto regista cinema tografico ungherese; Il primo piano in cinema tografia; Un genere cinema togratico; L eroe forzuto del cinema , ideato da D Annunzio; Cerca nelle Definizioni