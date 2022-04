Ultima fermata di un mezzo pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ultima fermata di un mezzo pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPOLINEA

Significato/Curiosita : Ultima fermata di un mezzo pubblico

Problema dell' "ultimo chilometro", cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico dalla destinazione finale dell'utente. la bici condivisa...

capolinea – stazione in cui ha inizio o termina una linea di trasporto pubblico capolinea – album discografico del banco del mutuo soccorso del 1979 capolinea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

