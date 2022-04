Tagliare l erba a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliare l erba a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FALCIARE

Significato/Curiosita : Tagliare l erba a mano

Giardinaggio per tagliare l'erba. con questo termine si possono intendere due attrezzi distinti: falce fienaia o frullana: attrezzo a due mani con una...

Di foraggio. quando iniziò lo scontro, noto come battaglia del campo da falciare (hayfield fight), i soldati trovarono riparo dietro una bassa barriera... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

