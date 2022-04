Spugna gialla del cartone animato sottomarino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spugna gialla del cartone animato sottomarino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPONGEBOB

Significato/Curiosita : Spugna gialla del cartone animato sottomarino

Personaggi. spongebob squarepants: è il protagonista della serie. una spugna di mare gialla dal carattere gentile, vivace e altruista, ma anche ingenuo e infantile...

Disambiguazione – se stai cercando il personaggio, vedi spongebob squarepants. spongebob (spongebob squarepants) è una serie televisiva animata statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con spugna; gialla; cartone; animato; sottomarino; La città etrusca espugna ta da Camillo; La città etrusca che fu espugna ta da Camillo; Desistere, gettare la spugna ; Inglobato... come l'acqua da una spugna ; Vivacemente gialla ; Gemma gialla ; Una pesca a polpa gialla ; La sua varietà terrosa è detta ocra gialla ; cartone animato della Warner Bros: __ Zorro; In un cartone mangiava libri di cibernetica; Quello della carta igienica è fatto di cartone ; Sono di cartone e si riempiono per traslocare; Cartone animato della Warner Bros: __ Zorro; Il cartone animato con Cartman, Stan e Kyle; È pieno di animato ri: villaggio __; L animato re e cantante da discoteca ing; Un sottomarino che è armato con testate nucleari; Radar sottomarino ; Grande vulcano sottomarino del Tirreno; Il sottomarino del Capitano Nemo; Cerca nelle Definizioni