Lo sono calici, boccali e flut - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono calici, boccali e flut. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERI

Significato/Curiosita : Lo sono calici, boccali e flut

Nella grafia flute e nella pronuncia /flut/) o fluttino, detto anche calice a tromba, si indica un bicchiere dal gambo sottile e di forma allungata (il...

Dei bicchieri neoclassici, dalle forme semplicissime e dall'ornamentazione sorvegliata e raffinata, segue dal 1830 quella degli esuberanti bicchieri biedermeier... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con sono; calici; boccali; flut; Lo sono certi pesi sul ring; sono in pena; sono uguali nella timidezza; Ci sono quelle finanziarie... o di parcheggio; Canta, con Alfredo, Libiam ne lieti calici ; Si dice alzando i calici ; Gruppi vocalici ; L augurio levando i calici ; Misura per boccali ; Smerciano a boccali ; Si beve in boccali ; Serve a boccali ; Lo sono i flut ti marini; Pesci piatti che flut tuano sui fondali sabbiosi; In mezzo ai flut ti; Solca i flut ti; Cerca nelle Definizioni