La segue lo studente in classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La segue lo studente in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEZIONE

Significato/Curiosita : La segue lo studente in classe

Disambiguazione – se stai cercando l'accezione in filologia, vedi lezione (filologia). la lezione (dal latino lectio, -onis, "lettura") è un particolare tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con segue; studente; classe; Il cetaceo che segue le imbarcazioni; Lo segue chi sta a dieta; segue una salita; Ha un filo che si segue ; È lo studente più apprezzato dall insegnante; Lo è lo studente che non passa l anno scolastico; La fa muta lo studente impreparato; Lo studente che non si accontenta della maturità; La classe sociale di cui si fa parte; Siede accanto a sé in classe : __ di banco; Quello sociale è una distinzione di classe ; L ultimo della classe ; Cerca nelle Definizioni