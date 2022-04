Scranni regali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scranni regali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Scranni regali

Sovrapposte a differenti livelli. nel punto più in alto, al centro, c'è uno scranno (arabo , irsh) sul quale è assiso dio (allah) secondo quanto viene...

I troni (in ebraico ophanim, in greco thronoi), nella tradizione biblica, sono il terzo dei nove cori angelici. il loro nome deriva dai troni su cui siedono;...