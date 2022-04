È Sagrada quella di Gaudì a Barcellona spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È Sagrada quella di Gaudì a Barcellona spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAMILIA

Significato/Curiosita : E sagrada quella di gaudi a barcellona spa

Latina familia, richiama il termine famulus (servo, schiavo, famiglio) e in questo senso si riferisce specificatamente ai servi e agli schiavi (familia servilis)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con sagrada; quella; gaudì; barcellona; C è quella di regia e quella del telefono; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; In quella località; quella d alloro cinge il capo del laureato; Regione autonoma spagnola con capitale barcellona ; La regione spagnola con barcellona ; La Costa nei pressi di barcellona ; La Santa patrona di barcellona ; Cerca nelle Definizioni