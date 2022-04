Il Roberto che canta Luci a San Siro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Roberto che canta Luci a San Siro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VECCHIONI

Significato/Curiosita : Il roberto che canta luci a san siro

Vecchioni incide, nel 1971, il suo primo album parabola, album che contiene una delle sue canzoni più famose, luci a san siro, seguito l'anno dopo da saldi...

Stesso vecchioni partecipa all'incisione (sua è la voce che comincia la canzone cantando "bar bar bar, bar barbara ann"). lo stesso vecchioni ha raccontato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Lo è il bambino in un libro di roberto Andò; roberto __, danzatore; Il roberto de La vita è bella; roberto che ha scritto Le nozze di Cadmo e Armonia; Gioco di bambini che canta no danzando in cerchio; Li lanciano certi atleti... e i canta nti; La Judy attrice e canta nte madre di Liza Minnelli; canta Vasco Rossi: __ anni hai, stasera; Poco luci do; luci delle autovetture; Pietra nera luci da di origine vulcanica; luci ano __, cantautore; Quello del galoppo si trova a San siro ; Dissoluto re assiro ; La Massiro ni dello spettacolo; La città natale di Mario siro ni;