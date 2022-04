Rinviato, spostato a una data successiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinviato, spostato a una data successiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Rinviato, spostato a una data successiva

Dell'annunciazione sia rinviata, o perché deve cedere il posto a una domenica di quaresima (e in tal caso, è spostata al giorno successivo, lunedì 26 marzo...

Unlock: go live in life, considerato il continuo del district 9: unlock postposto a causa della pandemia. durante il concerto, la band si è esibita per...