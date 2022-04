Quello di Mary Poppins le permette di volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Mary Poppins le permette di volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMBRELLO

Significato/Curiosita : Quello di mary poppins le permette di volare

mary poppins è un film in tecnica mista (live action e animazione) del 1964 diretto da robert stevenson, basato sulla serie di romanzi scritti da pamela...

Altre definizioni con quello; mary; poppins; permette; volare; Negli USA si festeggia quello del Ringraziamento; quello d estate è il 21 giugno; Con quello gonfiabile si dorme in tenda; quello di rondine si mangia in certe zuppe; La Travers di mary Poppins; La mary nota pittrice impressionista; La mary che ideò la minigonna; Confini di mary land; La Travers di Mary poppins ; La... Lyndon Travers che creò Mary poppins ; La poppins di un popolare musical; Creò Mary poppins ; permette di ascoltare musica in macchina; permette la partenza lanciata dei trottatori; Giustificazione che permette di essere perdonati; Apertura che permette il passaggio di aria; Amano volare intorno a mucche e cavalli; volare senza muovere le ali; Serve per volare ; Fanno volare il pallone; Cerca nelle Definizioni