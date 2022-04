C è quella di regia e quella del telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella di regia e quella del telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CABINA

Significato/Curiosita : C e quella di regia e quella del telefono

L'inseguimento sul tetto, jenny si lancia contro il cavo del telefono rimanendoci appesa e faccia di cuoio taglia il cavo facendo cadere la ragazza nella...

Sinonimo di abitacolo abitacolo (aeronautica) abitacolo (automobile) cabina per fototessera cabina elettrica cabina telefonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con quella; regia; quella; telefono; È Sagrada quella di Gaudì a Barcellona spa; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; In quella località; quella d alloro cinge il capo del laureato; __ Cappelli, pregia ta varietà di grano; Il pregia to per la bava; Fregia re con medaglie; Campagnolo, detto in modo do spregia tivo; È Sagrada quella di Gaudì a Barcellona spa; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; In quella località; quella d alloro cinge il capo del laureato; Il telefono senza fili; L alieno di Spielberg di telefono casa; Metà telefono della giungla; telefono in tre lettere; Cerca nelle Definizioni